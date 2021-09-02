news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
2 сентября 2021  14:20

В России запустят единое приложение для студентов

news_top_970_100

В начале 2022 года в России будет запущено единое приложение для студентов. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передает РИА Новости.

«Думаю, что в начале года будет приложение для студентов, студенческая цифровая зачетка... Это к вопросу об откате бумажных документов, студенчество станет первой большой площадкой», — пояснил руководитель Минцифры.

Ранее возглавляемое Шадаевым ведомство предложило разработать приложение для студентов, позволяющее им иметь доступ к электронным сервисам вузов. Оно также будет выступать единым каналом связи со всеми учащимися.

На совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным и членами Правительства министр обратился к главе государства с просьбой дать поручение Минцифры совместно с Минобрнауки разработать такое приложение.

#образование
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное