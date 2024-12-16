В РФ запустили новый цикл уроков «Цифровой ликбез»

В России запустили цикл уроков по цифровой грамотности в рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез».

В рамках новых серий, которые были созданы Авито, главные герои — Ряпушка Варя и Налим Максим — научатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку. В основе уроков — идеи сценариев от школьников Дарьи Сысиковой и Владимира Элизбаряна.

Первый эпизод учит главную героиню Ряпушку Варю, как искать товары на платформе, общаться с продавцами, безопасно покупать и получать товары с доставкой. Неизменной помощницей Вари вновь стала ее старшая сестра Полина, которая дает ей советы по совершению онлайн-сделок.

Во втором эпизоде 14-летний Налим Максим решает найти подработку в интернете на время каникул. Полина приходит ему на помощь и объясняет, на что стоит обратить внимание при изучении вакансий, а также какую информацию нельзя сообщать собеседнику и как узнать, надежный ли работодатель.

«Новые серии „Цифрового ликбеза“ были созданы при активном участии самих школьников, которые приняли участие в конкурсе на лучший сценарий для будущих эпизодов. С мая по август мы получили 79 сценариев от детей, что помогло нам не только создать полезный контент, но и понять, что именно интересует самих детей, о чем они хотят узнать больше», — пояснила директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

«В игровой форме на простых примерах пользователи смогут обучиться эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. А еще им расскажут, какие угрозы существуют в интернет-пространстве, и как можно им противостоять», —рассказал гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

В первом сезоне от Авито «Цифрового ликбеза», который вышел в мае 2024 года, главные герои рассказали, как выбрать надежных продавцов и самим грамотно размещать объявления в интернете. Также они поделились советами по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.

Найти новые серии можно на главной странице «Цифрового ликбеза».

«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения РФ и проходит в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», а также нового нацпроекта «Экономика данных».

Фото предоставила пресс-служба Avito.