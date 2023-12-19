В РФ закроется сообщество поддержки русскоязычной «Википедии»

«Викимедиа.ру», поддерживающая версию «Википедии» на русском языке, закроется в России. Об этом заявил исполнительный директор организации Станислав Козловский, пишет ТАСС.

По словам спикера, на данный момент идет подготовка бумаг по ликвидации организации, которая работала 15 лет. Решение принято из-за того, что 22 декабря 2023 года Козловского хотят признать иноагентом, как ему самому рассказали в МГУ, где он проработал почти 25 лет.

Козловский подчеркнул, что «Викимедиа.ру» не управляла «Википедией». По его словам, «Википедия» управляется сообществом ее авторов, а вот «Викимедиа.ру» осуществляла поддержку вики-проектов в России, занималась подготовкой учебников и онлайн-курсов по редактированию «Википедии» и так далее.

При этом спикер надеется, что «Википедия» будет «жить», как и раньше. Он напомнил, что разговоры про блокировку «интернет-энциклопедии» идут уже больше 10 лет. Конечно, формально блокировка может произойти в любой момент, но до сих пор этого не происходит.

«Надеюсь, что это и не произойдет никогда», - заключил Козловский.