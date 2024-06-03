В РФ хотят сократить рабочую неделю для мам с двумя и более детьми

Для женщин, у которых есть двое и больше детей младше 18 лет, предложили сократить рабочую неделю. Согласно предложенному проекту закона, для этой категории граждан хотят ввести 39 рабочих часов (при норме в 40 часов). Документ должны внести в Госдуму 3 июня. Все поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, пишет ТАСС.

Как уточнили депутаты партии ЛДПР, которые являются авторами законопроекта, такая продолжительность рабочего времени будет применяться только тогда, когда меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами или другими нормативными правовыми актами РФ.

Цель данной инициативы – дать мамам с вышеназванным количеством детей больше свободного времени, которым женщины смогут распоряжаться по своему желанию.

Как сказал председатель партии Леонид Слуцкий, на мамах лежит высокая эмоциональная и физическая нагрузка. Именно поэтому надо создать россиянкам условия, при которых они смогут заниматься детьми. Впоследствии это положительно отразиться на здоровье детей, а также будущем семьи и страны в целом, считает спикер.

Помимо этого, парламентарии добавили, что льготы, которые действуют в РФ, почти полностью игнорируют категорию женщин с двумя и более детьми. Депутаты посчитали, что в России по данным от 2020-го таких мам 17,9 млн человек.

Инициаторы подчеркнули, что данная мера не повлечет за собой серьезных последствий, так как не повлияет кардинально на продолжительность рабочего времени. Но при этом она поможет выстроить продуктивную демографическую политику. Также такое сокращение не изменит мнение работодателей о найме женщин с детьми.