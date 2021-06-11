В РФ выявили более 12 тысяч новых заражений COVID-19

Впервые с 22 февраля на территории России обнаружили более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости. Из 12 505 зарегистрированных почти 18% болеют бессимптомно.

Большее всего инфицированных обнаружено в Москве — 5853 случая. Такого высокого показателя не наблюдалось с января.

Всего за время эпидемии в России заболело 5 180 454 человека. Скончались от новой инфекции 125 674 пациента.

4 782 183 из них перенесли болезнь, остальные скончались.

По данным ВОЗ, число инфицированных по миру превысило 174 миллиона.

Наибольшее количество заболевших было обнаружено в США, Индии, Бразилии, Франции и Турции. Россия в списке занимает шестое место.