На продление трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга выделено 9 млрд рублей

На опережающее строительство и реконструкцию четырёх участков автодорог, которые нужны, чтобы продлить трассу М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга, выделили 9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь идёт о строительстве обходов Нижнекамска и Челнов в Татарстане, обхода населённых пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, а также реконструкции двух участков дорог на территории РТ.

Как сообщается на сайте российского Правительства, данное решение позволит до конца 2024-го запустить движение по новым участкам дорог, которые, как и вся трасса М-12 «Восток», станут частью международного транспортного коридора «Россия». Также оно позволит исполнить поручения Президента РФ Владимира Путина об увеличении темпов строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань и её продления до Екатеринбурга. Российский лидер дал его по итогам своего Послания Федеральному Собранию в 2021-м. Позже в Правительстве рассмотрели и одобрили этот вопрос на заседании 3 октября.

Работа идёт в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».