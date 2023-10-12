В РФ ввели уголовное наказание за незаконный сбор и сбыт краснокнижных растений и грибов

Родиола розовая

Фото: Alpsdake, wikipedia.org, по лицензии CC BY-SA 4.0

С 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу краснокнижных растений и грибов вводится уголовная ответственность. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Наказание по уголовной статье вводится впервые и грозит сборщикам гриба рядовки мацутакэ, женьшеня настоящего и родиолы розовой, за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской области.

Нарушителям грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ или лишением свободы на срок до 4-х лет со штрафом до одного миллиона рублей. За незаконные приобретение или продажу – принудительные работы до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Наказание многократно ужесточается, если нарушение было допущено лицом с использованием служебного положения, группой лиц или с публичной демонстрацией в интернете.

Многие исследователи отмечают, что численность женьшеня падает из-за низкой семенной продуктивности и нелегального сбора. По тем же причинам быстро истощаются ресурсы родиолы розовой, которая является лекарственным растением. За последние 20 лет резко сократилась численность и площадь произрастания гриба рядовки мацутакэ. Специалисты делают выводы, что причиной этому бесконтрольный массовый сбор и вывоз редкого гриба за рубеж.

В свою очередь министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что согласно данным, административные штрафы нарушителей не останавливают, поэтому необходимо было наказание ужесточать.