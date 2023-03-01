В РФ вступили в силу правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности

С 1 марта в РФ в силу вступил нормативно-правовой акт, который внес изменения в правила использования электросамокатов и подобной техники. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отныне электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и аналогичные устройства получили официальный статус средств индивидуальной мобильности. К таковым относится уличный транспорт, у которого одно или несколько колес или роликов, предназначенный для индивидуального передвижения с использованием двигателя.

Так, детям до семи лет на подобном транспорте можно передвигаться только в сопровождении взрослых по тротуарам и велопешеходным дорожкам. В возрасте от семи и до 14 лет доступны зоны, выделенные для велосипедистов, а присутствие взрослых уже не обязательно.

С 14 лет на СИМ разрешено также двигаться по правому краю проезжей части, но только на участках дорог с ограничением скорости до 60 км/ч, на которых разрешено движение велосипедов. При этом у транспорта должна быть тормозная система, а также передние и задние фары белого и красного цвета соответственно.

Перемещаться на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью не более 25 км/ч. Если масса электротранспорта не превышает 35 килограммов, разрешается использовать тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки.

Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Граждане, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.