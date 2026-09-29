В РФ вступил в силу запрет на вывоз более 1 млн рублей наличными

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С 29 сентября в России вступил в силу запрет на вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Физическим лицам запрещено вывозить более 1 млн рублей, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничение действует независимо от суммы.

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Исключение предусмотрено для вывоза наличных рублей через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах при наличии банковских выписок, подтверждающих снятие средств со счетов или вкладов. Юридические лица также могут вывозить наличные в рамках международных перевозок, если пункт отправления и назначения находятся за пределами России и подтвержден факт ввоза этих средств в РФ.

При нарушении запрета у физических лиц подлежит изъятию сумма, превышающая 1 млн рублей. У юридических лиц и ИП изымут все вывезенные наличные. Контроль за соблюдением требований указа возложен на МВД, ФСБ и ФТС России.