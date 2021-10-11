В РФ упростили порядок подключения дачных участков к электросетям

Правительство России упростило порядок подключения дачных участков к электросетям, заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает РИА Новости.

Глава Кабмина напомнил, что по существующим правилам сетевые компании ведут ветку до границы садоводства, а дальше дачники сами решают вопрос с проводом электричества к своему участку.

«Правительством подготовлен проект постановления, которое существенно упростит порядок подключения электроэнергии для дачников», — сказал он.

По словам Мишустина, теперь для того, чтобы протянуть ветку до дачного участка, можно будет обратиться к сетевой компании, которая поможет провести электричество за обоснованную фиксированную плату в течение 30 дней.

«Для этого нужно будет лишь подать заявку в ту организацию, которая обслуживает этот район. Люди получат более прозрачные и понятные правила», — объяснил Председатель Правительства.