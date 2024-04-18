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Экономика 18 апреля 2024 14:17

В РФ, учитывая опыт Татарстана, хотят создать единого оператора топливных поставок

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В России думают над созданием единого оператора топливных поставок для сельхозорганизаций. Интересно, что ранее такой опыт был уже в Татарстане, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что министерства энергетики и сельского хозяйства РФ вместе с ФАС и властями РТ хотят проработать вопрос целесообразности создания единого оператора товарных поставок нефтепродуктов для нужд сельхозтоваропроизводителей.

Напомним, что в республике действует «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций». Это оператор по формированию и использованию регионального продовольственного фонда. Фирма кредитует сельских товаропроизводителей, давая им ГСМ, семена, минеральные удобрения, средства химзащиты.

Отмечается, что ведомствам нужно будет учесть ранее выданные поручения, провести анализ динамики изменений цен за апрель-октябрь 2017-2023 годов и определить индикативный уровень стоимости дизеля для нужд сельхозтоваропроизводителей на 2024 год. Этот анализ сотрудники должны провести в оптовом и розничном сегментах, учитывая инфляцию, налоги и меры господдержки.

#операторы #топливо #Татарстан
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