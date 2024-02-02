В РФ средний платеж по семейной ипотеке составил больше 30 тыс. рублей, посчитал риэлтор

34,5 тыс. рублей составил в среднем платеж по ипотеке в январе 2024 года в России. За год эта сумма увеличилась на 18%, посчитала замруководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Также, по данным эксперта, увеличился и срок данного вида ипотеки - с 329 до 336 месяцев, пишет РИА «Новости».

Однако отмечается снижение среднего ежемесячного платежа по ипотеке с господдержкой. В среднем он составил 34 тыс. рублей (- 2%). Причина этому - ряд ограничений, включая сокращение максимальной суммы кредита в ряде регионов с 12 до 6 млн рублей, невозможностью комбинировать данную ипотеку со стандартными программами и увеличением размера первоначального взноса.

Напомним, на данный момент процентная ставка по льготной ипотеке в новостройках - 8% годовых. При этом заемщик должен предоставить 30% первоначального взноса (ранее было 20%). Также в России снизили на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, которую получали кредитные организации в рамках льготных программ.