В РФ создали университетские венчурные фонды, куда инвестировали 3,5 млрд рублей

Власти РФ создали университетские венчурные фонды. В общей сложности туда инвестировали 3,5 млрд рублей, чтобы поддерживать стартапы студентов, сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что создать для студенческого стартапа понятный трек дальнейшего развития крайне важно. Для этого и запустили вышеупомянутый инструмент.

Как также сказал Чернышенко, в перечень компетенций для инвесторов фондов входят направления робототехники, микроэлектроники, биотехнологии, медицины, искусственного интеллекта (ИИ) и прочее.

Уточняется, что профессиональные инвесторы поддержат стартапы студентов при выходе на рынок не только инвестициями, но и своими бизнес-компетенциями.

В аппарате Чернышенко отметили, что в стране уже активно работают тренинги, акселераторы, гранты и стартап-студии. На данный момент в стране запустили 5 университетских венчурных фондов, цитирует ТАСС главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

За последние два года федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» охватил 355 образовательных организаций в 78 российских регионах. Благодаря мерам поддержки проекта студентами было создано 23 тыс. стартапов. Всего участниками платформы стали больше 450 тыс. студентов и сотрудников вузов.