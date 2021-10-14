В РФ сдача базовой математики на ЕГЭ может вновь стать обязательной для выпускников школ

В списке обязательных предметов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для учеников 11-х классов может вновь появиться базовая математика, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он также поделился планами в 2022 году провести итоговую аттестацию для 9-х классов в «доковидном» формате с двумя экзаменами по выбору и двумя обязательными, сообщает РИА Новости.

«У нас и у Министерства просвещения позиция такая, чтобы вернуть базовую математику, как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал этот предмет для поступления в вуз», — объяснил Музаев.

Он также отметил, что объявлять об отмене очных экзаменов пока рано.

«Мы видим, что весь год прошлый выпуск надеялся на то, что экзамены отменят. Сейчас объявлять о том, что не будет экзаменов, я не хочу», — заявил Музаев в ходе встречи с родителями школьников.

Министр допустил возможность досрочного периода сдачи ЕГЭ в основную волну в 2022 году.

«Ожидали, что этой осенью все будет хорошо, но не происходит, и с большой вероятностью весной будут тоже проблемы. Здесь вопрос дискуссионный, мы точно не можем ответить, будут они или нет, если ситуация будет сохраняться такая, мы думаем, что все досрочные экзамены будут перенесены в одну волну летнюю», — рассказал он.

Музаев сообщил о том, что дистанционная сдача ЕГЭ на сегодняшний день не предусматривается.

Отвечая на вопрос о возможном введении новых обязательных предметов для сдачи, глава Рособрнадзора отметил, что таких нововведений не планируется.

«Каждый пытается выйти с инициативой предмет дополнительный ввести. Позиция Министерства просвещения и наша — та система, которая существует, самодостаточна, мы не планируем дополнительные обязательные предметы», — сказал он.