В РФ прошли соревнования по мини-футболу в память о генерал-лейтенанте Шидловском

Под девизом «Кто сказал, что нет места спорту на войне? После боя сердце просит праздника вдвойне!» прошел III ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный памяти Почетного сотрудника контрразведки ФСБ России генерал-лейтенанта Л.Д. Шидловского.

Все участники турнира – сотрудники, принимавшие участие в боевых действиях специальной военной операции. Любовь к спорту и уважение к традициям военной контрразведки объединили на футбольных полях представителей московского региона, прибывших из командировок и готовящихся к работе в прифронтовой полосе.

Фото: © ФСБ РФ

В бескомпромиссной борьбе соревновались 8 команд, продемонстрировавших спортивный характер и волю к победе. Огромную поддержку спортсменам оказали ветераны военной контрразведки и члены семей.

Для юных болельщиков были организованы развлечения – мастера аквагрима превращали малышей в сказочных персонажей, а также проводилась выставка боевой техники, применяемой в зоне боевых действий. Мальчишки с восторгом лазили по «Тиграм» и «Чаборзам», пробовали настоящую военную кашу.

Фото: © ФСБ РФ

Победителей турнира – команду организаторов – поздравили вдова Л.Д. Шидловского Алина Ивановна и заслуженный мастер спорта России Павел Погребняк.