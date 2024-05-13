В РФ производство некоторых вин выросло на 36% с начала года

За январь-апрель 2024-го российские алкогольные предприятия произвели 22,6 млн декалитров (дал) водки. Это на 6% больше, чем за тот же период 2023 года, пишет «Интерфакс».

По данным Росалкогольтабакконтроля, коньяка с начала года произвели 2,6 млн дал (+7,3%). Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов произведено 33,6 млн дал (+10%).

Виноградных вин произвели 11 млн дал (+27,8%), игристых вин - 4,4 млн дал (+36,5%), ликерных - 553,7 тыс. дал (почти в 1,7 раз больше).

Слабого алкоголя произведено 8 млн дал (+38,4%).

Всего алкогольная отрасль в январе-апреле текущего года выпустила 62,9 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (+20,1% за год). Причем в подсчетах не учитывали пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

В Росалкогольтабакконтроле подчеркнули, что отечественные производители в последнее время все активнее замещают импортный алкоголь отечественным. Причем такая тенденция замещения продолжится, говорят чиновники.