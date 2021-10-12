Россия продолжит закупки иностранного лекарства для лечения лейкоза у детей

Россия продолжит приобретать за рубежом препарат «Онкаспар» для лечения острого лейкоза у детей. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по коронавирусу, сообщает официальный Telegram-канал Правительства страны.

Премьер-министр напомнил, что ранее Московскому эндокринному заводу было направлено более 500 млн рублей на покупку, ввоз и доставку дорогостоящего иностранного препарата «Онкаспар», у которого нет отечественных аналогов.

По словам Премьера, Правительство продлевает программу по выделению субсидий на покупку этого лекарства, чтобы обеспечить им как можно больше детей в следующем году.

«Важно, чтобы дети своевременно получали необходимое лечение», — подчеркнул Мишустин во время совещания.