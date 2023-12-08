Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В РФ приняли закон, отменяющий двойное взимание НДС при перепродаже машин с пробегом
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об отмене двойного взимания налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже между дилерами машин и мотоциклов с пробегом.
Напомним, сейчас, когда дилер покупает у физлица машину, он не может ее продать другому юрлицу по реальной цене, пишет ТАСС. Уточняется, что второе юридическое лицо обязано заплатить НДС с полной стоимости машины, а вычет данного налога может заявить только с разницы между ценами приобретения и продажи дилером. То есть, налоговые законы несовершенны и создают лишние препятствия в сегменте таких сделок, объясняют инициаторы законопроекта.
Как следствие, автодилеры фактически уходят со вторичного рынка продаж авто, так как не видят экономической целесообразности в такой деятельности. Или же начинают использовать схемы с посредником — физическим лицом, но такая схема влияет на собираемость НДС и пополняемость бюджета.
Инициаторы законопроекта отмечают, сейчас, покупая у физлица авто или мотоцикл на перепродажу, налоговая база по НДС определяет, как разницу между продажной ценой с учетом НДС и покупной ценой. Законопроект предлагает распространить такой порядок на всех участников многостадийного процесса перепродажи автомобилей.
Закон планируют ввести в силу не раньше первого числа очередного налогового периода по НДС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»