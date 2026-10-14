В РФ предложили завозить присяжных из других регионов ради их безопасности

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Для обеспечения безопасности присяжных заседателей можно было бы попробовать привозить их из других регионов, а также на время наделять их статусом профессиональных судей. Такое мнение высказал член Совета по правам человека, бывший судья Страсбургского суда от России Анатолий Ковлер на заседании научно-консультативного совета при Верховном суде РФ, пишет газета «Коммерсантъ».

Заседание было посвящено обсуждению предложений по реформированию суда присяжных. Ковлер призвал не бояться включать в состав коллегии присяжных профессионального судью, сославшись на то, что подобная практика существует во многих других странах.

Вместе с тем именно страх кандидатов перед работой присяжного заседателя юрист счел ключевой проблемой. По его оценке, это характерно не только для Северного Кавказа, где сильны клановые связи, но и для обычных малых городов.

Подготовленные по поручению Президента России Владимира Путина после заседания Совета по правам человека предложения предполагают включение профессионального судьи в состав коллегии присяжных и уменьшение их количества до четырех человек.

Планируется также отказ от полного запрета на исследование в присутствии присяжных процессуальных вопросов. В случае проведения реформы будет закреплено право обвиняемого отказаться от ранее заявленного ходатайства о рассмотрении его дела судом присяжных.

Помимо прочего, основанием для отмены оправдательных приговоров перестанут считаться нарушения, допущенные при отборе присяжных заседателей, если участники процесса не сообщили о них до вынесения вердикта.