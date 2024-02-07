В РФ предложили запустить национальные турмаршруты внутри страны для интуристов

В России предложили создать национальные турмаршруты по стране для иностранцев. Такая мера увеличит иностранный турпоток, сказал соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму Алексей Венгин.

Спикер полагает, что России нужны новые национальные маршруты для интуристов, «чтобы они приезжали, получали рекламу и видели там в предложениях не только уже известные регионы, а целые маршруты по тем направлениям, которые могут их заинтересовать». Обо всем этом пишет ТАСС.

Так, для туристов из Азии предлагают сделать турмаршрут с прилетом во Владивосток и путешествием через Хабаровск, Благовещенск, Читу с заездом в Якутию и обратным вылетом из Бурятии. Таким образом, увеличится кратность поездок, а территорию России смогут посмотреть большее количество людей, говорит спикер.

При этом, по его словам, надо обратить внимание на нишевые, нестандартные маршруты по России – именно там турбизнес фиксирует спрос у иностранцев. Также он сказал, что стоит создавать нишевые продукты и в качестве примера назвал товары для любителей снегоходов, рыбалки и автотуризма.