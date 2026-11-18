Фото: скриншот документации Минобороны РФ

Министерство обороны России предложило учредить ведомственную медаль «За особые заслуги по обеспечению специальной военной операции» для гражданских лиц, включая в том числе и волонтеров, доставляющих шефскую помощь. Соответствующий проект приказа министра обороны РФ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что медалью будут награждаться лица гражданского персонала Вооруженных сил РФ, а также лица, привлекаемые военным ведомством для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей – с 30 сентября 2022-го.

Вручать награду планируется за особые заслуги, проявленные «при выполнении работ по оборудованию позиций войск (сил); испытании и обслуживании образцов вооружения и военной техники; доставке гуманитарных грузов, обеспечении прохождения конвоев; строительстве, ремонте, техническом и инженерном обеспечении зданий, сооружений, служебных помещений, а также различной номенклатуры вооружения, военной и специальной техники».

Кроме того, будет отмечаться достижения в «медицинском, социальном, гуманитарном, педагогическом и психологическом обеспечениях; организации государственного и муниципального управления».

Носиться медаль будет на левой стороне груди и при наличии других медалей располагаться после медали «За спасение без вести пропавших и павших».

С правого края обтягивающей колодку шелковой муаровой ленты предусмотрена оранжевая полоса шириной 8 миллиметров, окаймленная двумя черными полосами шириной 2 миллиметра, левее – красная полоса шириной 12 миллиметров, разделенная посередине серой и черной полосами шириной по 2 миллиметра.