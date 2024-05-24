В РФ предложили сократить рабочую пятницу для женщин в надежде поправить демографию

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил сократить на 2 часа рабочую пятницу для женщин. Такое обращение он уже отправил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову. Уточняется, что сокращение предлагается ввести, сохранив при этом среднюю зарплату, пишет РИА Новости.

В письме указано, что такая мера должна быть обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний подобное нововведение может носить рекомендательный характер.

Чернышов обратил внимание на то, что женщины составляют 49% от всей рабочей силы в России (данные от марта 2023-го). Интересно, что это один из самых высоких показателей в мировой практике.

При этом, как отмечает спикер, продолжительность рабочей недели в РФ за январь-март текущего года составила 38 часов 30 минут – это максимальное значение с 2014-го.

Причем рабочие часы увеличились преимущественно благодаря росту экономической активности женщин. В 2023-м их рабочая неделя стала дольше на 27 минут, а у мужчин – на 4 минуты, говорится в обращении.

Чернышов добавил, что, помимо работы, женщины еще и выполняют большинство дел по дому, ухаживают за детьми. На такие вещи у них уходит в среднем 6 часов ежеденевно.

Если данный проект о сокращении одобрить, то женщины смогут более полноценно отдыхать в выходные дни, а также качественно проводить время с семьей. Как следствие, это может положительно сказаться на демографии в стране.