Общество 6 мая 2026 11:48

В РФ предложили провести эксперимент по целевому набору мигрантов в 2027-2030 годах

В России планируют провести эксперимент по целевому привлечению иностранных работников в рамках организованного набора в 2027–2030 годах. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива предполагает наделение Правительства РФ полномочиями по проведению подобных экспериментов в сфере регулирования трудовой деятельности иностранных граждан.

«Законопроект наделяет Правительство РФ полномочиями по проведению экспериментов по апробации правил и условий осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в РФ и одновременно предусматривает проведение Правительством РФ в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2030 года эксперимента по апробации правил и условий осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в РФ в порядке организованного набора (целевое привлечение и использование работодателями, заказчиками иностранных работников)», – отмечается в документе.

#трудовые мигранты
Гает-намаз на Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 03:45

