В РФ предложили отменить ЕГЭ и вернуть классические госэкзамены

В России предложили отменить ЕГЭ и вернуть классические госэкзамены. Проект закона, разработанный депутатами сразу нескольких партий, планируют внести в Госдуму. Если его одобрят, то поправки внесут в федеральный закон «Об образовании в РФ», пишет РИА «Новости».

Уточняется, что «госы» предложили вернуть по образовательным программам как основного общего, так и среднего общего образования.

Закон может начать действовать уже с 1 января 2025 года. ЕГЭ, сданное до конца текущего года, будет действовать четыре года с момента сдачи, то есть вузы их принимать будут.

Как отметили парламентарии (инициаторы законопроекта), вокруг ЕГЭ регулярно возникают «скандалы и трагедии». Именно поэтому следует отменить данный тип проверок знаний и вернуть старый формат государственной итоговой аттестации школьников.

Депутаты подчеркнули, что некоторые школьники из-за ЕГЭ даже кончают с жизнью. Кроме того, проведение и сдача ЕГЭ требует значительных расходов от государства и родителей (на тех же репетиторов).

Также авторы добавили, что ЕГЭ учит выпускников отвечать лишь на тестовые вопросы, «ставя там, где надо галочки», но не развивает мышление обучающегося. Экзамен – это проверка аналитических знаний и логических рассуждений, а не памяти на формулы и слова, считают члены фракций.

Как итог: ЕГЭ привело к кризису и падению качества образования, так как цель у выпускников – сдать госэкзамен, а не получить знания. При всем этом такая проверка не раскрывает творческий потенциал школьников и не мотивирует освоить нормально учебную программу.