В РФ предложили дать право педагогам колледжей досрочно выйти на пенсию

В России предложили дать право на досрочную пенсию педагогам, независимо от возраста обучающихся в них студентов. Об этом рассказал один из инициаторов проекта закона Ярослав Нилов, чьи слова приводит «Российская газета».

Он напомнил, что сейчас досрочно пенсии могут начать получать преподаватели, не менее 25 лет проработавшие в организациях для детей. При этом время работы в средних специальных учебных заведениях (вечерних школах, в вечерних профучилищах и в образовательных учреждениях среднего профессионального образования) учитывают в стаже педагога, только если там не меньше половины детей младше 18 лет.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас дети учатся в школах дольше. При этом в колледж могут поступать и после 11 класса. Как следствие, количество студентов ССУЗов младше 18 лет сильно уменьшилось. Более того, по словам Нилова, в колледжах в настоящее время большая часть ребят старше 18-ти.

Из-за такого нюанса педагоги данных учреждений профобразования теряют право на досрочную пенсию. Предложенный парламентариями законопроект должен помочь убрать этот пробел. То есть, если его примут, то педагоги смогут снова получать пенсионное обеспечение досрочно, вне независимости от возраста обучающихся там студентов.