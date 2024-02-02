В РФ подано более 700 тыс. заявлений на дистанционное голосование на выборах Президента

740 тыс. человек подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах Президента России. Также еще 160 тыс. заявлений поступило для голосования по месту нахождения через сервис «Мобильный избиратель». Об этом рассказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, пишет ТАСС.

Спикер отметила, что граждане смогут проголосовать в тех регионах, где будет проходить дистанционное электронное голосование, а те, кто будут выбирать главу государства, находясь во время выборов не по месту жительства, а в другой точке РФ, могут подать заявление через «Мобильного избирателя».

Памфилова настаивает: нужно продолжить рассказывать россиянам о всех возможных формах голосования. Она добавила, что подать заявление можно через разные платформы: «Госуслуги», территориальную избирательную комиссию, МФЦ, а ближе к самим выборам – и в своей родной участковой комиссии.

Напомним, выборы Президента России назначены на 17 марта 2024 года. Даты голосование - 15, 16 и 17 марта. Чтобы проголосовать онлайн, жителям регионов (за исключением Москвы) нужно подать заявление на «Госуслугах» до 11 марта 2024-го. При подаче заявления нужно проверить актуальность введенных данных и дождаться уведомления – в ваш личный кабинет придет сообщение о рассмотрении заявки. После чего с 15 по 17 марта авторизируйтесь на портале vybory.gov.ru и проголосуйте.