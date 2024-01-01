Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В РФ определили новый норматив стоимости одного «квадрата» общей площади жилья
С 1 января 2024 года норматив стоимости одного «квадрата» общей площади жилья в РФ составит 97,5 тысячи рублей. Данная ставка устанавливается на первые полгода, пишет РИА «Новости». Уточняется, что размер нового норматива на 4% выше, чем во втором полугодии 2023-го.
Еще приказ, подписанный ранее Минстроем РФ, утверждает показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам РФ на первый квартал наступившего года.
Напомним, устанавливаемые норматив и показатели стоимости нужны, чтобы федеральные и региональные власти могли рассчитать размер положенных гражданам соцвыплат, которые предоставляются на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»