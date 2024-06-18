news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 18 июня 2024 16:12

В РФ одобрили законопроект о запрете продавать энергетики лицам до 18 лет

Скопировать ссылку

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который запрещает продавать энергетики лицам младше 18 лет. Документ инициирован группой депутатов.

В тексте законопроекта сказано, что не допускается розничная торговля безалкогольными тонизирующими (в том числе энергетическими) напитками в потребительской таре объемом больше 500 мл.

Как отметили инициаторы, в России до сих пор ни как не регулируется (на законодательном уровне) сфера розничной продажи энергетиков. При этом в Госдуму часто обращаются разные общественные организации, прося ввести запрет продажи таких напитков.

«Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе», — говорится в пояснительной записке к документу.

Закон может вступить в силу уже с 1 сентября 2024 года.

#Энергетики #продажа #запрет #Россия
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2