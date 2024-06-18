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В РФ одобрили законопроект о запрете продавать энергетики лицам до 18 лет
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который запрещает продавать энергетики лицам младше 18 лет. Документ инициирован группой депутатов.
В тексте законопроекта сказано, что не допускается розничная торговля безалкогольными тонизирующими (в том числе энергетическими) напитками в потребительской таре объемом больше 500 мл.
Как отметили инициаторы, в России до сих пор ни как не регулируется (на законодательном уровне) сфера розничной продажи энергетиков. При этом в Госдуму часто обращаются разные общественные организации, прося ввести запрет продажи таких напитков.
«Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе», — говорится в пояснительной записке к документу.
Закон может вступить в силу уже с 1 сентября 2024 года.
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