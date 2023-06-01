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В России одобрили 160 проектов отечественного софта взамен иностранного ПО
Более 160 проектов одобрено в рамках разработки универсального софта отечественного производства. Предложили их российские компании-разработчики. Общая стоимость их реализации составит более 210 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«В прошлом году спрос на отдельные отечественные программные продукты, по экспертным оценкам, увеличился в 10-12 раз. Нет сомнений, что он будет расти и дальше и это серьезный вызов для компаний-разработчиков софта. Сегодня в России их аккредитовано более 22 тысяч и они активно перестраивают свою деятельность в новых реалиях», — отметил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной Росии- 2023» (его слова приводит пресс-служба Кабмина).
Более 10% от стоимости проектов по разработке российского программного обеспечения финансируется за счет грантов государства, а остальные средства — это собственные инвестиции предприятий, напомнил Мишустин.
По его словам, специально собранному экспертному сообществу удалось выявить более тысячи иностранных решений в разных областях, от которых напрямую зависит стабильность производственных процессов в России. Очень важно в короткие сроки найти им достойную «отечественную замену», подчеркнул премьер.
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