В РФ обнулили пошлины на экспорт нефти в рамках завершения налогового маневра

Власти РФ обнулили пошлину на экспорт нефти с 1 января в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли.

Причина такого решения заключается в том, что с 2019 года таможенная пошлина ежегодно снижалась на 1/6 от полного значения до ее отмены в 2024 году. Однако на ту же сумму для нефтяников увеличивали налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), пишет РИА Новости. Как следствие, теперь нефтеперерабатывающие заводы России начнут покупать нефть по мировым ценам, а для нефтепереработчиков введут ряд компенсаций.

Отметим, что ранее пошлина на нефть составляла 24,7 доллара за тонну, согласно данным Минфина РФ.

Также в России обнулили пошлины на светлые и темные нефтепродукты и масла, на экспорт товарного бензина, прямогонного (нафта), на кокс.

Снизили еще и размер пошлины на сжиженный газ (СПБТ) (с 4,7 доллара до 1,6 доллара), на чистые фракции СУГ — с 4,2 доллара до 1,4 доллара.