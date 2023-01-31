В РФ обеспечат более благоприятные условия для экспорта созданной при помощи ИИ продукции

В России обеспечат более благоприятные условия для экспорта продукции, созданной при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ). Поручение дал Президент Владимир Путин.

«Правительству РФ совместно с ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и иными заинтересованными организациями обеспечить... более благоприятные условия для экспорта отечественной продукции, созданной с использованием технологий искусственного интеллекта», – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», состоявшейся в ноябре 2022 года.

Также Путин поручил обеспечить изменение требований и норм, препятствующих внедрению ИИ в экономическую и социальную сферы, а также при необходимости реализацию мер, направленных на создание условий для тестирования и эксплуатации систем автономного управления на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте.