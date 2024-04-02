В РФ объем импорта алкоголя в 2023-м составил 102 млн дал

Импорт алкоголя в России в 2023-м увеличился до 102 млн дал (в 2022 году было 96 млн). Экспорт же упал до чуть больше 25 млн дал (-14 млн за год). Все эти данные озвучил руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин.

Розничные же продажи крепкого алкоголя за прошлый год увеличились до 779,6 млн дал (+17,7 млн), пива, сидра, пуаре и медовухи - до 237 млн дал (+10,4 млн). Объемы производства алкогольной и содержащей спирт продукции второй год подряд превышает 1 млрд литров, приводит данные организации ТАСС.

Объем продаж маркируемой алкогольной продукции вырос на 4,6% за год (до 237 млн дал), а немаркируемой алкогольной продукции – на 2,3% (до 779,6 млн дал), доложил Алешин.