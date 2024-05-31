В РФ на 36% уменьшилось количество сделок со «вторичкой» за последние месяцы

В январе-марте текущего года в РФ зарегистрировали 704,5 тыс. сделок со «вторичкой». Это на 36% меньше, чем в октябре-декабре 2023-го. При этом такая просадка стала максимальной за последние годы, пишет РБК.

Согласно опубликованной ЦИАН инфографике с 2018 по 2024 годы, в 4 квартале 2023 было совершено 1099 сделок, в 3 квартале – почти 1200, во 2 квартале – около 1100, а в 1-м – 830 сделок.

Последний раз чуть больше 700 тыс. сделок со вторичным жильем было совершено во 2 квартале 2020 года. Причем в 4 квартале того же года был зафиксирован максимум по сделкам – 1226 штук.

В компании прокомментировали, что спрос должен был снизиться – это было ожидаемо. Причина – сказался эффект низкой базы. В ЦИАН прояснили, что в начале года на рынке всегда показатели спроса крайне низкие, а в 2024 году «масла в огонь» подлили еще и высокие ставки по ипотекам из-за удержания ключевой ставки Центробанком. Как итог: количество сделок меньше на 15%, чем за тот же период 2023-го.

Аналитики подчеркнули, что итоги 1 кварта текущего года стали одними из самых минимальных.