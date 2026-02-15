В РФ могут ввести повторную сдачу теории для не сдавших практику на права за 6 месяцев

В России могут ввести правило, согласно которому кандидатам в водители, не сдавшим практический экзамен в течение шести месяцев после успешной сдачи теории, придётся повторно проходить теоретическое испытание. Об этом сообщил ТАСС источник.

По его словам, в настоящее время завершается доработка соответствующего проекта. Документ предусматривает назначение повторного теоретического экзамена для тех, кто не уложился в полугодовой срок. После завершения корректировки проект будет передан на рассмотрение в правительство.

Ранее МВД уже подготовило проект постановления, согласно которому повторная теория должна проводиться не позднее 30 календарных дней после истечения указанного срока.