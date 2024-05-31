В РФ могут появиться модульные мобильные убежища

В России хотят организовать мобильные убежища модульного типа. Они нужны, чтобы защитить граждан от воздействия всех видов современного оружия, включая ядерное, пишет РИА «Новости».

Как уточняется в одном из документов, тех защитных сооружений гражданской обороны, которые уже есть, недостаточно для укрытия всего населения. Также некоторые помещения не представляется возможным технически приспособить под цели «укрытия».

Интересно, что в стране применят новый способ укрытия россиян – сделают убежища, применив полносборные конструкции. Сейчас данный способ могут использовать при создании защитных сооружений гражданской обороны блок-модульного типа. У этих конструкций есть некоторые преимущества над капитальными сооружениями. Одна из них – мобильность, то есть можно поменять место дислокации.

Ранее сообщалось, что ученые сделали мобильное убежище модульного типа «КУБ-М». Он способен защитить граждан как от светового излучения ядерного взрыва, так и от радиоактивного загрязнения местности. Куб состоит из трех модулей: помещения на 54 человека и технического блока. Вместимость убежища может быть увеличена за счёт установки дополнительных модулей.