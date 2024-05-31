Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В РФ могут появиться модульные мобильные убежища
В России хотят организовать мобильные убежища модульного типа. Они нужны, чтобы защитить граждан от воздействия всех видов современного оружия, включая ядерное, пишет РИА «Новости».
Как уточняется в одном из документов, тех защитных сооружений гражданской обороны, которые уже есть, недостаточно для укрытия всего населения. Также некоторые помещения не представляется возможным технически приспособить под цели «укрытия».
Интересно, что в стране применят новый способ укрытия россиян – сделают убежища, применив полносборные конструкции. Сейчас данный способ могут использовать при создании защитных сооружений гражданской обороны блок-модульного типа. У этих конструкций есть некоторые преимущества над капитальными сооружениями. Одна из них – мобильность, то есть можно поменять место дислокации.
Ранее сообщалось, что ученые сделали мобильное убежище модульного типа «КУБ-М». Он способен защитить граждан как от светового излучения ядерного взрыва, так и от радиоактивного загрязнения местности. Куб состоит из трех модулей: помещения на 54 человека и технического блока. Вместимость убежища может быть увеличена за счёт установки дополнительных модулей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»