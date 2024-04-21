В РФ готовые деревянные домокомплекты для ИЖС стали дороже на 18% за последний год

В РФ цены на деревянные домокомплекты, необходимые для постройки дома или дачи за городом, подорожали за последние 12 месяцев на 18% (по состоянию на начало апреля). Причем рост цен на эти товары прогнозируют и в ближайшее время, говорят в Ассоциации деревянного домостроения.

Со слов члена правления Ассоциации, гендиректора компании «ДДМ Строй» Веры Вавиловой, стоимость домокомплектов из клееного бруса зависит преимущественно от цены пиломатериала. Причем его ценник составляет 80% себестоимости клееного бруса.

Спикер уточнил, что цены за домокомплект из клееного бруса в среднем по рынку стали дороже на 7%, а каркасно-панельные - на 10%. И это динамика за первые три месяца 2024-го, цитирует Вавилову ТАСС.

Пока рост стоимости домокомплектов по сравнению с ценой пиломатериала сдерживает то, что сейчас дома строят по договорам, заключенным несколько месяцев назад и в 2023 году. В договорах же, которые люди будут заключать сейчас, пропишут новые цены, учтя при этом дальнейший рост на пиломатериалы, объяснили в Ассоциации.

Ранее в Ассоциации заявляли, что стоимость пиломатериалов и клееных деревянных конструкций с начала 2024-го подорожали на 15%, а за год - на 25-30%. Согласно статистике Росстата, в 2023-м деревянное домостроение входило в топ-3 по популярности. Так, за 2023 год в РФ построили в совокупности 15,6 млн кв. м жилых площадей из дерева.