В РФ экспертиза оружия может стать обязательной

Проведение экспертных исследований оружия может стать обязательным для выдачи МВД заключения о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

Министерство разработало проект постановления правительства, которым закрепляет нововведения в качестве дополнительных к переченю, утвержденному постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, как в Татарстане можно распрощаться с оружием законно и с прибылью для себя.