В РФ через «Госуслуги» можно будет встать на учет по месту пребывания

Россияне смогут встать на учет на сайте «Госуслуги» без личного визита в отдел МВД или МФЦ, заявили в МВД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«На портале „Госуслуг“ доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России», — сказано в сообщении ведомства.

Чтобы подать заявление дистанционно, нужно иметь подтвержденную учетную запись на сайте «Госуслуг» и наличие прав на жилье, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю в личный кабинет портала «Госуслуг» в виде электронного документа.

Документ равнозначен бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Его можно распечатать и предъявить при необходимости.

«Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах РФ. В предоставлении услуги участвуют более 2,5 тысячи подразделений по вопросам миграции. Учитывая, что более 90% информации в интерактивных формах заполняется автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы», — отметили в МВД.

По оценке экспертов ведомства, таким образом удастся минимизировать число личных визитов граждан в МФЦ и МВД.

С 1 июля 2022 года соответствующие изменения также будут распространяться и для регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста.