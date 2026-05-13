В РФ будет принята резолюция о недопустимости запрета русского языка

Официальную резолюцию о защите, популяризации и недопустимости запрета русского языка и литературы примут в России по итогам работы I Петербургского международного филологического форума, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

В СПбГУ 13-15 мая проходит I Петербургский международный филологический форум «Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России». В пресс-службе ведомства привели слова Кравцова о том, что главным итогом работы форума станет принятие официальной резолюции о защите, популяризации и недопустимости запрета русского языка и русской литературы. Ее направят зарубежным партнерам.

Министр подчеркнул, что Россия открыто заявляет всему миру: русский язык был и остается языком просвещения, науки и диалога. Изучение и поддержка русского языка – безусловный приоритет развития российского образования, добавил он.