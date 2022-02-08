В России большинство медицинских документов переведут в электронный формат

Для увеличения удобства большинство медицинских документов, в том числе выписки, справки и медкарты, будет переводиться в электронный вид. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства страны в своем Telegram-канале.

По словам Премьера, это поможет сделать процесс оказания гражданам медицинской помощи более эффективным.

Кроме того, обновленное положение о единой государственной информационной системе, которое подготовило Правительство, свяжет все региональные медицинские организации.

«Все сведения будут собраны в одном месте. Так гораздо удобнее, а в экстренной ситуации это может спасти человеку жизнь», — подчеркнул Мишустин.

В объединенной системе будут отражаться данные о лекарственном обеспечении граждан, результаты их медицинских осмотров, информация об аккредитованных специалистах и другие полезные сведения.