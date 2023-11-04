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Руc Тат
Происшествия 4 ноября 2023 14:30

В результате землетрясения в Непале погибло 128 человек

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Подземные толчки произошли сегодня в Джаджаркоте в провинции Карнали. Это примерно в 300 милях к западу от Катманду, сообщает РИА Новости.

Свидетели рассказали, что дома в этом районе обрушились, а здания сотрясались за сотни миль отсюда.

По данным агентства, в результате землетрясения погибло как минимум 128 человек.

Жертвы землетрясения обнаружены в районе Джаджаркот и в соседнем районе Рукум.

#непал #землетрясение
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