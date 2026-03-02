news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 марта 2026 09:36

В результате ударов Израиля по разным районам Ливана погибли более 30 человек

Читайте нас в
Телеграм

Жертвами ударов Израиля по разным районам Ливана стал 31 человек, еще 149 получили травмы. Такие данные приводятся в отчете центра экстренных ситуаций при ливанском Минздраве, сообщает РИА Новости.

Сегодня начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир объявил о наступательной операции в Ливане. По его словам, «Хезболла» начала кампанию против Израиля и несет ответственность за эскалацию. Военным поручено готовиться к наступательным действиям.

В ночь на 2 марта израильские силы нанесли удары по нескольким районам Ливана, которые Тель-Авив назвал объектами «Хезболлы». Как передает телеканал Al Hadath, среди погибших оказался глава парламентского блока движения Мохаммед Раад.

#израильская армия #Ливан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

1 марта 2026
«Благо – не накопленное, а отданное»: как в Казани прошел «Бизнес-ифтар»

«Благо – не накопленное, а отданное»: как в Казани прошел «Бизнес-ифтар»

1 марта 2026