В результате ударов Израиля по разным районам Ливана погибли более 30 человек

Жертвами ударов Израиля по разным районам Ливана стал 31 человек, еще 149 получили травмы. Такие данные приводятся в отчете центра экстренных ситуаций при ливанском Минздраве, сообщает РИА Новости.

Сегодня начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир объявил о наступательной операции в Ливане. По его словам, «Хезболла» начала кампанию против Израиля и несет ответственность за эскалацию. Военным поручено готовиться к наступательным действиям.

В ночь на 2 марта израильские силы нанесли удары по нескольким районам Ливана, которые Тель-Авив назвал объектами «Хезболлы». Как передает телеканал Al Hadath, среди погибших оказался глава парламентского блока движения Мохаммед Раад.