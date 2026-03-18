news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 18 марта 2026 08:17

В результате удара ВСУ в Краснодаре погиб один человек

Читайте нас в
Телеграм

Ночью Краснодар подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате удара ВСУ один человек погиб. Глава региона принес соболезнования семье погибшего.

«В результате террористической атаки беспилотников в Краснодаре погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», – написал губернатор Вениамин Кондратьев в своем Телеграм-канале.

По его словам, беспилотники ВСУ ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. Всего пострадали три дома. В одном из них произошел пожар, который оперативно ликвидировали.

По информации Минобороны РФ, за ночь средства ПВО сбили 85 украинских БПЛА над регионами России.

#краснодар #атака БПЛА
news_right_1
news_right_2
news_bot
Фарид Мухаметшин: «Решение о сложении полномочий было обдуманным и взвешенным»

Новости партнеров