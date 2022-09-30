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Ру Тат
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Происшествия
30 сентября 2022  09:59
Павел Климчак

В результате удара ВСУ погиб первый замглавы ВГА Херсонской области Алексей Катериничев

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Минувшей ночью в результате удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый замглавы военно-гражданской администрации области по безопасности Алексей Катериничев. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Как уточнил Малькевич, удар был нанесен именно по той комнате, где проживал Катериничев.

Алексей Катериничев проработал на этой должности полтора месяца. Боевой офицер, кавалер трех орденов Мужества. До назначения он 25 лет служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ, а после работал первым замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Запорожской области подорвали в собственном автомобиле главу ВГА Михайловки Запорожской области Ивана Сушко.

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