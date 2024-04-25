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В результате удара ВСУ по жилому дому в Токмаке погибли люди
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В результате обстрела со стороны ВСУ города Токмак в Запорожской области погибли люди. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.
«Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», – указал он.
Кроме того, взрывной волной выбиты окна и двери четырех домов и здания детского садика. В дошкольном учреждении также пробило крышу, добавил Мельниченко.
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