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СВО 25 апреля 2024 19:34

В результате удара ВСУ по жилому дому в Токмаке погибли люди

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В результате обстрела со стороны ВСУ города Токмак в Запорожской области погибли люди. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

«Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», – указал он.

Кроме того, взрывной волной выбиты окна и двери четырех домов и здания детского садика. В дошкольном учреждении также пробило крышу, добавил Мельниченко.

Фото: t.me/omelnichenko/3221

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