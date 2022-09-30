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Происшествия
30 сентября 2022  10:36
Павел Климчак

В результате удара ВСУ по колонне машин в Запорожье погибли 23 человека

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23 человека стали жертвами удара ВСУ по колонне машин, которые хотели проехать в освобожденную часть Запорожской области. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.

Удар был нанесен по десяткам автомобилей в районе рынка на Ореховской трассе. Два дня назад жители области перекрыли эту трассу и провели митинг, требуя дать им возможность уехать с контролируемой киевским режимом территории.

Перед этим власти Украины ввели систему согласований, электронных очередей и проверку спеслужб на КПП.

#всу #ракетный удар
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