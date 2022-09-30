В результате удара ВСУ по колонне машин в Запорожье погибли 23 человека

23 человека стали жертвами удара ВСУ по колонне машин, которые хотели проехать в освобожденную часть Запорожской области. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.

Удар был нанесен по десяткам автомобилей в районе рынка на Ореховской трассе. Два дня назад жители области перекрыли эту трассу и провели митинг, требуя дать им возможность уехать с контролируемой киевским режимом территории.

Перед этим власти Украины ввели систему согласований, электронных очередей и проверку спеслужб на КПП.