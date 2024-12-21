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Происшествия 21 декабря 2024 12:31

В результате теракта в Магдебурге погибли четыре человека, 205 ранены

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Автомобиль въехал в людей на рождественском рынке в городе Магдебург в ФРГ.

Как сообщают РИА Новости, в результате теракта погибли четыре человека, еще 205 – ранены.

Выяснилось, что мужчина, совершивший на автомобиле наезд на людей, находился в состоянии наркотического опьянения.

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