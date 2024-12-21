В результате теракта в Магдебурге погибли четыре человека, 205 ранены

Автомобиль въехал в людей на рождественском рынке в городе Магдебург в ФРГ.

Как сообщают РИА Новости, в результате теракта погибли четыре человека, еще 205 – ранены.

Выяснилось, что мужчина, совершивший на автомобиле наезд на людей, находился в состоянии наркотического опьянения.