В результате теракта в Иерусалиме погибли три человека

Три человека погибли в результате теракта в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, двое террористов открыли огонь на автобусной остановке при въезде в Иерусалим, их нейтрализовали.

Среди жертв стрельбы – 73-летний мужчина и 24-летняя девушка. Также известно, что как минимум пять человек пострадали. Их госпитализировали в больницы Шааре Зедек и в Хадасса Эйн Керем в тяжелом состоянии