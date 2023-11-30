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В результате теракта в Иерусалиме погибли три человека
Три человека погибли в результате теракта в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, двое террористов открыли огонь на автобусной остановке при въезде в Иерусалим, их нейтрализовали.
Среди жертв стрельбы – 73-летний мужчина и 24-летняя девушка. Также известно, что как минимум пять человек пострадали. Их госпитализировали в больницы Шааре Зедек и в Хадасса Эйн Керем в тяжелом состоянии
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