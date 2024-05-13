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Происшествия 13 мая 2024 08:26

В результате стрельбы в США погибли три человека, 15 получили ранения

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В штате Алабама произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погибли три человека, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на многолюдной вечеринке в городе Стоктон. Один из посетителей гуляний, на которых собралось порядка тысячи человек, в результате перепалки открыл стрельбу.

В итоге трое человек скончались от полученных ранений, еще 15 человек были травмированы.

По данным агентства, на данный момент у полицейских недостаточно улик, чтобы произвести аресты и начать юридическое преследование подозреваемых.

#США
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