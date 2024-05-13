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В результате стрельбы в США погибли три человека, 15 получили ранения
В штате Алабама произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погибли три человека, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на многолюдной вечеринке в городе Стоктон. Один из посетителей гуляний, на которых собралось порядка тысячи человек, в результате перепалки открыл стрельбу.
В итоге трое человек скончались от полученных ранений, еще 15 человек были травмированы.
По данным агентства, на данный момент у полицейских недостаточно улик, чтобы произвести аресты и начать юридическое преследование подозреваемых.
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