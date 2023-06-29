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Руc Тат
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Происшествия 29 июня 2023 16:19

В результате столкновения трех легковушек в Казани пострадал 5-летний ребенок

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В Казани произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, один человек пострадал. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Фото: Госавтоинспекция Казани

ДТП произошло сегодня в районе одиннадцати часов на улице Сибирский тракт. 41-летняя женщина-водитель не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в автомобиль «ВАЗ». От удара легковушка столкнулась с Opel.

В результате ДТП пострадал 5-летний ребенок-пассажир отечественного авто, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Фото: Госавтоинспекция Казани

#дтп в казани
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