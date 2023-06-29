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В результате столкновения трех легковушек в Казани пострадал 5-летний ребенок
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В Казани произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, один человек пострадал. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.
ДТП произошло сегодня в районе одиннадцати часов на улице Сибирский тракт. 41-летняя женщина-водитель не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в автомобиль «ВАЗ». От удара легковушка столкнулась с Opel.
В результате ДТП пострадал 5-летний ребенок-пассажир отечественного авто, его госпитализировали в медицинское учреждение.
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